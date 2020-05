Manfredonia, parte il Contest del Love Fest

“Da oggi e fino al 31 Maggio potrai realizzare unacon qualsiasi materiale, fotografarla ed inviarla tramite messaggio privato oppure inviarla alla mail officinepopolari@gmail.comLa foto più votata vincerà un Tablet per la didattica a distanza. A breve pubblicheremo dei tutorial su come realizzare alcune Mongolfiere ma ovviamente potrai far volare la fantasia.

Riprendiamo a volare”. Con l’intento di mettersi alle spalle il duro e doveroso periodo di confinamento e ridare vigore ed entusiasmo alla città di Manfredonia, Pop officine popolari e AMA Associazione Manfredonia Attiva rilanciano il ♥️ LOVE FEST ♥️ che, con il suo format creativo e coinvolgente, tanto successo aveva riscosso l’anno scorso nella sua prima edizione, portando grande beneficio ai commercianti e all’immagine turistica di Manfredonia.

Ovviamente, per le note vicende legate al Covid19 e al distanziamento sociale, l’edizione 2020 si presenta in formato “home”, per promuovere, attraverso un contest – con in palio un tablet per la didattica a distanza – la bellezza della città di Manfredonia ed il Fai da te, in un momento cruciale per le attese riaperture delle attività commerciali ed il cauto ritorno della comunità a rivivere le strade cittadine rimaste malinconicamente deserte per lunghissime settimane. E cosa c’è di più magico, sognante e di buon auspicio del volo “leggero” di una mongolfiera, in queste lunghe giornate in cui il sole tramonta più tardi che mai per riprendere quota e guardare lontano ad orizzonti nuovi e più sereni?

“La creatività – spiega Saverio Mazzone, Presidente di ‘Pop_Officine Popolari’ – resta il fil rouge che unisce le due edizioni del Love Fest: una risorsa cui dar fondo con tutte le nostre forze, per immaginare percorsi audaci ed innovativi di uscita dall’emergenza. E se l’anno scorso le creazioni di cartapesta abbellirono alcuni scorci della città, quest’anno la speranza è che le mongolfiere realizzate dai partecipanti al contest facciano bella mostra di sé nelle vetrine dei negozi riaperti, nella consapevolezza che anche i negozi contribuiscono all’attrattività della città”. “Seppur con molte difficoltà e preoccupazioni, pian piano le saracinesche delle attività commerciali della nostra città si stanno rialzando – aggiunge Raffaele Fatone, Presidente di ‘AMA’ -. Il commercio rappresenta uno dei pilastri principali dell’economia locale ed il nostro invito accorato, anche attraverso il ‘Love Fest’, è quello di amare Manfredonia scegliendo e comprando nelle attività della città. Il nostro auspicio è che la positività del ‘Love Fest’ ed il buon augurio delle mongolfiere, che per volare lasciano a terra le zavorre, rappresentino finalmente un punto di ripartenza, per tutti”.”