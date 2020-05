Nicola Pastore, “Un burocrate senza burocrazia”

Ma era autonomo, nel senso che non subiva imposizioni, anche se mascherate da “suggerimenti” (e Romano, intelligente com’era, non gliene fece) e i compromessi, le mediazioni, gli opportunismi, gli inviti a “tirare a campare” gli furono estranei. Era l’istinto, più ancora della sua solida preparazione economico-giuridica, che gli faceva trovare di ogni problema la soluzione giusta. La sua mente procedeva per sintesi, per lampi, per intuizioni, per “folgorazioni” e le sue determinazioni, nel contatto quotidiano con il pubblico, erano dettate da buon senso, misura, tempestività e da una fede illimitata nella vita. Non amava le esibizioni e, tuttavia, si imponeva per le sue qualità personali straordinarie e per il prestigio e il rispetto che si era conquistato.