Protesta fuori Asl per internalizzazione. “Torneremo più determinati di prima”

Foggia, 13 maggio 2020. “Rispettiamo la Digos ma devono sapere che appena ci procurano il permesso siamo pronti a tornare all’ASL un po’ meno pacifici di prima, quindi ancora più forti e determinati per chiedere l’internalizzazione delle 18 postazioni 118 della provincia di Foggia”. E’ quanto dicono idelle 18 postazioni del 118, gestite dalle associazioni di volontariato, in protesta per 3 giorni fuori la sede dell’Asl Foggia. “Visto che la proroga alle associazioni scade il 30 giugno noi chiediamo la delibera per il passaggio incioè essere“, dicono i volontari a StatoQuotidiano.it. “Solo quando uscirà la delibera andremo via“.