Psr, Nardone e Fiore a Di Gioia “Che delusione”

Foggia, 13 maggio 2020. “Siamo costretti, nostro malgrado, a replicare al consigliere di Gioia per evitare che un nostro silenzio sia valutato come una conferma delle sue considerazioni. Non abbiamo potuto tacere perché avvertivamo l’esigenza di offrire risposte concrete a tutti coloro che chiedevano di sapere quali fossero le implicazioni di una sentenza attesa con ansia dall’intero mondo agricolo.. Nei prossimi giorni cercheremo di essere più precisi anche riguardo ai tempi previsti per portare a termine le richieste poste dal TAR. Spiace – concludono – che il consigliere di Gioia, con cui abbiamo fatto insieme un cammino importante, possa pensare di noi quello che scrive”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il direttore di Dipartimento regionale Agricoltura, Gianluca Nardone, e dell’Autorità di Gestione del Psr Puglia 2014-2020, Rosa Fiore, in merito alle dichiarazioni del consigliere regionale Di Gioia.