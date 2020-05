Rapinano tir e sequestrano camionista

Con il volto coperto, armati con pistole e fucili, hanno affiancato un camion sulla strada A 16, a pochi chilometri da Cerignola, e hanno costretto l’autista a fermarsi e a salire sulla loro auto. Alcuni malviventi sono saliti sul camion che conteneva generi alimentari, calzature e materiale elettrico, e lo hanno portato via. Mentre l’autotrasportatore è stato liberato dopo un’ora, nelle. A questo punto l’uomo ha dato l’allarme ai carabinieri che qualche ora più tardi hanno ritrovato la merce rubata, nascosta in un capannone industriale in disuso nelle campagne di Cerignola. Poco dopo, ad alcuni chilometri di distanza, in un’altra località periferica della città, i militari hanno recuperato anche il tir completamente vuoto. La refurtiva, il cui valore è in corso di quantificazione, pesava complessivamente 100 quintali. (ANSA)