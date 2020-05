Terzo anniversario della scomparsa di Gino Cosenza, il ricordo

San Severo, 13 maggio 2020. “Ricorreva ieri il terzo anniversario della scomparsa di Gino Cosenza. Era, infatti, il 12 maggio del 2017 quando l’elettrauto , tra i più noti nella nostra città, morì mentre faceva un giro sulla sua bicicletta, passione ormai diventata fissa da parecchi anni a questa parte.

Nato a San Severo il 22/09/1957 , aveva 59 anni quando ha deciso di lasciarci, felice della sua vita per quanto sia stata breve. Con questo breve articolo volevo solo far ricordare un volto che ha fatto parte attivamente nella nostra cittadina, lasciando un ricordo positivo nei cuori di tante persone. Come usava dire lui CIA FRÀ”.

(Fonte: Gazzetta di San Severo, 13 maggio 2020)