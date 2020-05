Trasporto pubblico locale: a Manfredonia macchinari ad ozono sui mezzi per la montagna

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ilpuò restare attivo sulle superfici da alcune ore fino a circa 3 giorni. Ecco dunque, in questa Fase 2, che la parola d’ordine è diventata ‘sanificare’.

Ma come ci si sta comportando a #Manfredonia sui mezzi di trasporto pubblici che vedono un via vai continuo di gente? “Il risanamento dei mezzi pubblici richiede particolare attenzione”, spiega Massimo Gatta, responsabile operativo del Consorzio Re Manfredi, che illustra le cautele messe in atto per la linea che collega la città con la frazione Montagna.

“A bordo si può salire con mascherine; all’ingresso vi sono dispenser di gel disinfettante e guanti monouso; i posti sono segnati con avvisi, sia per stare seduti che in piedi; è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza tra passeggeri di almeno un metro”. Inoltre, così come previsto dal DPCM, è fatto divieto salire a bordo con sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse e raffreddore). “A breve, ci arriverà anche un termoscanner che, quando si aprirà la porta del bus, segnalerà in automatico la temperatura dei passeggeri che saliranno”, spiega inoltre Gatta.

E come avviene la sanificazione? “Con l’impiego di ozono, dal grande potere ossidante e disinfettante”, risponde. L’ozono è il più potente disinfettante naturale attualmente conosciuto, raggiunge facilmente i punti più nascosti eliminando fino al 99,98% di impurità. Inoltre, grazie al suo elevato potere ossidante e igienizzante, riesce a inattivare in brevissimo tempo (variabile da pochi secondi a una manciata di minuti) qualsiasi agente patogeno, virus, muffa, fungo e allergeni, oltre ad abbattere gli odori, anche quelli persistenti. Una volta svolta la sua funzione debatterizzante ed igienizzante lascia gli ambienti sanificati e ricchi di ossigeno.

“Almeno 3 volte al giorno, il mezzo che collega Manfredonia alla Montagna viene portato al deposito e sanificato con un macchinario di ozono progettato e assemblato in Italia. L’operazione dura circa 20 minuti e non lascia residui. Dopo altri 20 minuti di stand by, per permettere al prodotto di disperdersi, il mezzo è pronto per ripartire”.

Nel trasporto pubblico queste procedure di sicurezza hanno portato grandi cambiamenti? “Grandi cambiamenti no, ma l’ozono per agire vuole i suoi tempi a cui bisogna adeguarsi”. E bisogna adeguarsi anche a distanziamenti, mascherine e guanti, ma con un po’ d’impegno e attenzione da parte di ciascuno, finalmente si riparte.

Maria Teresa Valente