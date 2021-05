Battiti Live 2021, anche Foggia tra le 15 tappe pugliesi

Foggia, 13/05/2021 – (donnaglamour) Anche quest’anno Radio Norba Battiti Live ci farà compagnia durante l’estate. L’evento musicale promosso dall’emittente radiofonica pugliese ha siglato un importante rinnovo con le reti Mediaset fino al 2023. A causa delle restrizioni legate alla pandemia in corso, lo show vedrà un unico palco a numero chiuso ed alcune performance on the road. A condurre le serate saranno Alan Palmieri, direttore artistico, ed Elisabetta Gregoraci, confermati dalla scorsa edizione.

Anche quest’anno le puntate di Battiti Live saranno 5 + 1 puntata Compilation. Come già avvenuto la scorsa estate, l’evento si terrà su un unico main stage nella città di Otranto, con ingressi limitati a causa delle norme anti-Covid, e performance on the road da altre 15 località (tra cui Foggia), 3 per ogni puntata. Lo spot pubblicitario, invece, è stato girato nell’affascinante Polignano a Mare, città natia del celebre Domenico Modugno, per rappresentare le origini pugliesi di Radio Norba e portare un tributo alla musica italiana.

Le puntate andranno in onda a partire da venerdì 25 giugno su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. L’appuntamento su Italia 1, Mediaset Extra ed Italia 2, invece, è previsto a partire da metà Luglio. (donnaglamour)