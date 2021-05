Giro d’Italia, l’amministrazione chiude i tombini: “E l’acqua piovana?”

Anche gli operai al lavoro in corso Garibaldi per chiudere i tombini sono occasione per dire “a casa l’amministrazione”. Così commenta l’associazione politica “Foggia è ora” quella che è la preparazione per il Giro d’Italia.

“In occasione del Giro d’Italia di sabato, il SuperAssessore ai Lavori Pubblici fa chiudere con il catrame i tombini onde evitare che i ciclisti possano farsi male con il passaggio delle biciclette. E se piove? L’acqua piovana dove defluisce? Dopo il Giro d’Italia? Saranno riaperti tanto pagano i cittadini. A casa!”.