Foggia, 13 maggio 2021. Fino a non molto tempo fa, per Emanuele l’unico tetto coperto per la notte erano gli ambienti della stazione ferroviaria di Foggia. Giunto il mattino, di buon’ora, era mandato via e costretto a trascorrere il resto della giornata all’aperto, per strada, suo unico spazio vitale.

Da allora non è cambiato molto. Anche se adesso può dormire in un luogo più sicuro, non vive di certo in un ambiente che può essere definito come una vera casa. Ora Emanuele vive e passa le notti in un garage di piccole dimensioni, alla “modica” cifra di ben 1000 euro al mese. Ai nostri microfoni ha dichiarato di percepire, insieme alla sua compagna e convivente, circa 1000 euro totali di reddito di cittadinanza. Per vivere gli restano circa 290 euro della pensione d’invalidità, da divedere con la sua compagna.

In passato per far fronte alle sue difficoltà, Emanuele chiedeva l’elemosina dinanzi al Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, ricevendo in totale una decina di multe per accattonaggio per un importo di 200 euro ciascuna. La notizia era giunta persino alle telecamere di Striscia La Notizia, con un servizio di Pinuccio del 18 maggio 2016. (https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/poveri-a-san-giovanni-rotondo-foggia-_25774.shtml)

Ora Emanuele lancia un appello per essere veramente aiutato. “Finora non ho avuto supporto da chi di dovere, sono anni che va avanti questa situazione” ha riferito Emanuele.

Servizio a cura di Giuseppe Laganella, immagini e montaggio a cura di Vittorio Agricola