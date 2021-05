Marino Bartoletti si commuove e racconta: “Ho un tumore, mi sto battendo”

(today). A tu per tu con Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, Marino Bartoletti ha aperto i suoi cassetti più intimi, parlando per la prima volta in tv di un tumore scoperto meno di un anno fa, contro il quale sta combattendo.

“Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte all’inizio di giugno” ha detto, lasciandosi andare a un commovente racconto di questi mesi.

Il giornalista non ha trattenuto le lacrime ripercorrendo quanto accaduto: “E’ una cosa che è scoppiata alla fine della scorsa estate. Per fortuna è stata presa per tempo, ma non possiamo sempre essere figli della fortuna o dire ‘succede agli altri'”. Poi il ringraziamento ai medici: “Devo benedire almeno quattro angeli che si chiamano Eugenio, Carlo, Giovanni e Marinella, che hanno dei cognomi oltre che dei nomi e dei titoli professionali, perché mi sono stati molto d’aiuto. Mi sono messo in buone mani – ha spiegato Bartoletti – Noi dobbiamo essere i primi ad aiutare queste persone ad aiutarci. Ho avuto sei mesi di terapie importanti, due mesi di radioterapia e la prima cosa che mi sono regalato è stato venire qui da te a parlare di Sanremo”.