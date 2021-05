“Il Consiglio comunale è andato deserto anche in seconda convocazione, perché anche i consiglieri di maggioranza hanno preso atto dell’impossibilità ad andare avanti. Hanno finalmente capito che non vi sono più i presupposti per continuare l’attività amministrativa in questo clima d’incertezza aggravato da diffusi sospetti sulla correttezza degli atti amministrativi”. Lo dichiarano i consiglieri della minoranza al Comune di Foggia.

Nel peggiore dei modi immaginabile, quindi, si conclude l’esperienza di Franco Landella e del centrodestra al Comune di Foggia. Palazzo di Città è ormai diventato il teatro di una rappresentazione farsesca dell’amministrazione; il luogo in cui si consumano i peggiori riti della peggiore politica.

Ora tocca al sindaco, ai consiglieri comunali di maggioranza, ai partiti del centrodestra e agli assessori prendere atto del loro fallimento, della persistenza e dell’insanabilità della crisi che noi denunciamo da mesi ed evitare che Foggia, i Foggiani e la principale istituzione cittadina continuino ad essere offesi e umiliati.