Pio & Amedeo torneranno con Felicissima sera e con un film

Foggia, 13/05/2021 – (tutto) Apprendiamo dal settimanale “Oggi” che il programma condotto e scritto da Pio e Amedeo, Felicissima Sera, tornerà con una seconda stagione a seguito del grande successo avuto in questa edizione di lancio terminata da poco. Parrebbe che Canale 5 voglia riproporre nel proprio palinsesto televisivo del 2021/2022 il varietà in questione e che presumibilmente andrà in onda ad anno nuovo.

Una notizia che il duo comico di Foggia ha accolto con grande entusiasmo: “(…) Una vera sfida, ma anche una sorpresa per il pubblico e un sogno che si avvera per noi, che siamo dei giovani vecchi, gli ultimi comici che hanno fatto la gavetta e non si sono formati sui social (…)”.

Un commento che sa anche di frecciatina, visto che molti comici negli ultimi anni si sono formati sulle piattaforme digitali. Ma ci sta. Loro sono fatti così e vengono apprezzati anche per questo. Inoltre, presto arriveranno anche nelle sale cinematografiche con il film “Belli Ciao” diretto da Gennaro Nunziante. Doveva già essere uscito, o quanto meno essere completato, ma purtroppo il Covid-19 ha interrotto le riprese lo scorso ottobre. Stando a quanto hanno detto, però, pare che la pellicola scritta da loro sia in procinto di essere portata a termine e che la vorrebbero nei cinema il prossimo 1 gennaio 2022. (tutto)