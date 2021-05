Post tentato omicidio Ricucci. Alto impatto a Macchia e Vieste

Foggia – Monte Sant’Angelo, 13 maggio 2021. In seguito ai recenti fatti di sangue che hanno interessato il territorio garganico, come stabilito in sede di riunione tecnica di coordinamento, tenutasi presso la Prefettura di Foggia sono stati disposti con ordinanza del Questore, servizi interforze ad “Alto Impatto” sul comprensorio garganico.

In particolare lo scorso 10 maggio 2021 a Macchia, frazione di Monte Sant’Angelo (FG) e a Vieste in data 12 maggio u.s. sono stati coinvolti equipaggi della Questura di Foggia, del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’impiego complessivo di oltre 50 unità.

Sono stati presidiati gli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare e controllare oltre 200 persone e 140 veicoli. Elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada.

E’ stata svolta anche un’attività di polizia giudiziaria con l’ausilio di Agenti della Squadra Mobile di Foggia e di unità cinofile che hanno effettuato numerose perquisizioni in abitazioni di soggetti pregiudicati.

Infine, sono stati controllati presso le rispettive abitazioni soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.