San Giovanni Rotondo, a Casa Sollievo arrivano i commissari dal Vaticano

San Giovanni Rotondo, 13/05/2021 –(norbaonline) Tenteranno di salvare dalla bancarotta uno dei centri di eccellenza della sanità pugliese. Per salvare Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale che Padre Pio fece costruire a San Giovanni Rotondo, che sta soffocando sotto le macerie di un buco finanziario che supera i 100 milioni di euro, la Santa Sede ha deciso di inviare tre commissari affiancati dal direttore generale Giuliani. Per farlo servirebbe un altro miracolo del santo di Pietralcina.

Se non si interviene in fretta rischia seriamente la bancarotta. Necessario stilare in fretta un piano di risanamento che, salvando posti letti e posti di lavoro, dia respiro alle finanza del centro. Operazione quasi impossibile a detta dei tanti esperti inviati dalla Regione Puglia si erano già cimentati in questa operazione.

I tre commissari del Vaticano sono il messinese Piero Grassi menager sanitario, il parmigiano Angelo Danese e il padovano Gino Giubirato. Senza l’intervento della Regione è difficile salvare l’ospedale ma il fatto che appartenga alla Chiesa rende l’operazione pressochè impossibile.(norbaonline)