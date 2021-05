Vaccini Covid Puglia, prenotazioni per i 40enni dalla prossima settimana

Bari, 13/05/2021 – (quotidianopuglia) Dalla prossima settimana verranno aperte le prenotazioni per i vaccini anti Covid agli over 40 anche in Puglia, come conferma l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco: «È stata trasmessa – spiega – una circolare dal commissario Figliuolo che dà la possibilità alle Regioni di aprire le prenotazioni. Stasera ho convocato la Cabina di regia per definire i dettagli, ci allineiamo alle indicazioni del commissario».

Sono state consegnate alla Puglia 141.570 dosi di vaccino Pfizer, così come previsto nel Piano trasmesso dalla Protezione civile alle Asl. Mentre slitta a domani l’arrivo di 50mila dosi AstraZeneca, anche queste inizialmente previste per oggi. Allo stato attuale, quindi, negli hub pugliesi sono a disposizione circa 200mila dosi di vaccini anti Covid, di cui 30mila Moderna, 28mila Astrazeneca, e poco più di mille di J&J. (quotidianopuglia)