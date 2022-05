Artisti riuniti a Foggia per il ‘CantAssori’, premio alla musica inclusiva

Statoquotidiano.it, 13 maggio 2022. L’AS.SO.RI Onlus bandisce la 19° edizione del CantAssori – Festival Inclusivo della canzone, una manifestazione canora inclusiva che coinvolge media, territorio, cittadinanza e artisti locali e di rilevanza nazionale con e senza disabilità.

Il CantAssori, che vanta nel corso della sua storia gemellaggi con altri importanti festival quali il Cantagiro ed Il Vinile d’argento, è nato diciannove anni fa nell’ambito degli eventi artistici inclusivi promossi dall’ AS.SO.RI onlus, associazione attiva da oltre 40 anni sul territorio foggiano, che persegue la finalità di promuovere la salute e diffondere la cultura dell’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Il festival è sostenuto dalla presenza di numerosi testimonial, quali Pio e Amedeo, Giovanna Russo, Ottavio De Stefano, Luca Capuano, Diego Dalla Palma, Fausto Leali e Germana Schena, Gianna Fratta. Vladimir Luxuria sarà la madrina della serata.

Il concorso è riservato a cantanti dai 13 anni in su (che compiono 13 anni nel 2022). Si prevede il conferimento di premi per i primi 3 classificati, un premio per il miglior brano inedito o proposto da un cantautore e il premio “Stella Carestia” per il testo che meglio veicola un messaggio di integrazione, inclusione e prosocialità.

Il primo classificato del Cantassori e il cantautore che proporrà il miglior brano inedito, si aggiudicheranno le borse di studio “La mia voce per l’inclusione”, la partecipazione alle fasi nazionali del Cantagiro, un ciclo di lezioni individuali di canto e tre mesi di attività laboratoriali presso la rinomata Accademia “Melody Music School” di Roma, un servizio fotografico offerto dal fotografo Niccolò Pacca e i premi degli sponsor.

Sarà messa a disposizione la borsa di studio “La mia voce per l’inclusione” anche in favore del performer che ha suscitato la miglior impressione artistica, per favorire lo sviluppo di talenti. Tutti i partecipanti riceveranno il cadou realizzato presso la Bottega Solidale Inclusiva dell’Assori Onlus.

La manifestazione prevede inoltre la presentazione di performance inclusive realizzate da artisti con e senza disabilità che veicolano concretamente il messaggio inclusivo che caratterizza la mission dell’Assori.

Questa manifestazione culturale inclusiva è completamente gratuita sia per gli iscritti al concorso che per gli spettatori, grazie all’impegno volontario degli organizzatori, degli ospiti e dei testimonial, e vede ogni anno aumentare il numero dei partecipanti e degli artisti coinvolti.La manifestazione si svolgerà, in data 31 Maggio 2022, alle ore 20:00, presso il Teatro del Fuoco di Foggia.