Festa del Soccorso, Miglio: “Chi sarà sul posto diventerà per qualche giorno Sanseverese come noi”

In occasione della Festa Patronale in onore di Maria SS. del Soccorso, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha indirizzato alla Cittadinanza il seguente messaggio:

“Carissime Concittadine e Cari Concittadini, era ora: dopo ben tre anni – per le ragioni note a tutti -, torna la Festa del Soccorso, la “nostra” Festa. Sarà indubbiamente una Festa particolare, dal momento che stiamo finalmente tornando alla normalità di vita, alle nostre buone abitudini, con tanta voglia di stare insieme e di far festa.

La ragione fondamentale di questi solenni festeggiamenti risiede nella devozione filiale dei Sanseveresi verso la Madre di Dio, da secoli invocata con il titolo di Maria SS. del Soccorso: è un sentimento sincero ed antico, che è nel cuore di tutti noi.

La Festa del Soccorso è, altresì, il grande appuntamento del nostro Popolo che non vuole assolutamente rinunciare alle proprie radici religiose, culturali ed identitarie; è il giorno in cui anche quanti sono stati costretti ad emigrare e che vivono, magari da molti anni, in altre Città d’Italia o all’Estero desiderano rinnovare il proprio legame con la nostra Comunità.

E’ una festa adatta a tutti, fatta di processioni, di luci, di colori, di suoni e -perché no?- anche di gioiosi rumori e di fumo, con quell’odore caratteristico, che ci giungono dalla accensione delle nostre “batterie”, conosciute in tutto il mondo, tanto da costituire una attrattiva per il turismo.

Sono certo che -come sempre- sapremo dimostrare di essere accoglienti verso tutti, riuscendo a coinvolgere i nostri tanti ospiti, tutti graditissimi, che, provenendo magari da posti lontani, diventeranno per qualche giorno Sanseveresi come noi.

Buona Festa del Soccorso a tutti!

San Severo, 13 maggio 2022

IL PORTAVOCE del SINDACO – Avv. Dario de Letteriis