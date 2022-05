Foggia, omicidio Traiano: chieste quattro condanne

FOGGIA, 13/05/2022 – (norbaonline) Chieste quattro condanne per la rapina sfociata nell’omicidio, a Foggia, di Francesco Traiano, il 38enne, titolare del bar Gocce di Caffè, ferito con una coltellata al volto il 17 settembre del 2020 e morto dopo tre settimane.

Imputati, nel processo in corte d’assise, quattro giovani tra i 22 e i 24 anni, a vario titolo, per concorso in rapina e omicidio: il pm ha chiesto condanne a 30 anni per A. B., a 28 anni per C. C. e A. T, e a 10 anni per S. P. A. Un quinto imputato, all’epoca 17enne, che materialmente accoltellò la vittima, è stato già condannato a 16 anni, con il rito abbreviato, dal tribunale dei minori di Bari. Nelle prossime settimane, spazio alla difesa degli imputati. La sentenza è prevista entro l’estate. (norbaonline)