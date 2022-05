Inghilterra, 34enne pugliese trovato morto: si indaga per omicidio

FOGGIA, 13/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) Carlo Giannini, un 34enne originario di Mesagne (Brindisi), è stato trovato morto ieri mattina in un parco di Sheffield in Inghilterra.

Il giovane pugliese aveva lasciato la sua terra d’origine tanti anni fa per trasferirsi al Nord Europa per lavoro. Lavorava nei ristoranti e, prima di trasferirsi in Inghilterra, aveva aperto un ristorante in Germania. La polizia inglese, in una nota pubblicata sul proprio sito, comunica che ha aperto un’indagine per omicidio e lancia un appello a chi abbia visto qualcosa. La morte di Giannini risalirebbe alla notte tra l’11 ed il 12 maggio. A quanto apprende l’Ansa da fonti investigative italiane, i parenti di Giannini sono in contatto con il consolato italiano e non è escluso che nelle prossime ore possano recarsi a Sheffield. (gazzettamezzogiorno)