Manfredonia, donna denuncia: “Prima si è avvicinato a due ragazzi poi ha compiuto atti osceni”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 13 maggio 2022. “Questo individuo si aggira anche in zona campetto e villetta adiacente di via Orto Sdanga, dove è stato visto già altre volte, da altre ragazze, pare già dall’estate scorsa, a compiere questi atti. Bisogna intervenire“.

Così a StatoQuotidiano una donna, “una mamma preoccupata”, raccontando una situazione avvenuta “ieri sera, verso le 21, vicino l’Istituto Sacro Cuore”.

“Un uomo sulla cinquantina, di media statura, robusto, capelli neri e occhi castani, portava degli occhiali da vista, si è avvicinato a delle ragazze chiedendo delle informazioni e poi improvvisamente ha compiuto degli atti osceni. Le ragazze ovviamente sono scappate scioccate”.

Si ricorda come lo scorso 22 aprile nei pressi di via Gargano, come raccontato attraverso un esposto/querela dai genitori delle minori, un uomo avrebbe “toccato il sedere e le parti intime” di due ragazzine per poi” abbassarsi i pantaloni“.

Coinvolte come detto due bambine, con genitori intervenuti sul posto dopo una telefonata alle bimbe trovate ancora in lacrime. Sul posto, la sera del 22 aprile, era giunta anche una pattuglia dei Carabinieri e i sanitari del 118. Le bambine sono state trasportate al pronto soccorso dove è stato riscontrato uno stato di agitazione per le molestie ricevute.