Manfredonia, i Consiglieri Comunali si abbassano i gettoni di presenza

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/05/2022 – “In ordine alla approvazione del seguente provvedimento , prende la parola il consigliere Adriano Carbone , il quale, chiede di dare per letto il r egolamento, in quanto , il punto è stato già discusso in sede di conferenza d e i capigruppo e definito nel complesso sostanzialmente all’unanimità .



Rilevato, quindi, dalla lettura delle citate norme che è possibile ridurre l’ammontare complessivo mensile dovuto per i gettoni di presenza per singolo consigliere, in misura anche inferiore al quarto dell’indennità massima spettante al sindaco; Considerato che l’assise di questo Comune prevede la presenza di n. 24 Consiglieri Comunali, tra cui il Presidente, oltre al Sindaco;

Rilevato che, al fine di poter effettivamente ridurre la spesa, è necessario intervenire sulla spesa mensile (ed annuale) da sostenersi e, pertanto, occorre determinare l’ammontare massimo del compenso mensile effettivamente erogabile a ciascun consigliere comunale, fissando quale limite un importo certamente contenuto nel limite di legge di un quarto dell’indennità mensile del Sindaco, ma che per le ragioni di contenimento della spesa comunale, risulta opportuno e necessario ulteriormente abbassare;

Con la seguente votazione: Unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di ridurre, per l’intero periodo di vigenza del Piano di Riequilibrio Finanziario

Pluriennale, dicui alla deliberazione C.C. 1/2019, la spesa per la corresponsione dei gettoni di

presenza ai Consiglieri Comunali, fissando quale limite annuo per consigliere comunale, per la partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, la somma di € 7.380,00, al lordo delle prescritte ritenute, fermo restando il limite mensile previsto per

legge;



2. Esprimere indirizzo a ché l’attività dei consiglieri comunali possa svolgersi secondo

modalità che permettano di contenere la spesa gravante sul Comune per il rimborso deglioneri dovuti ai datori di lavoro per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali,

determinato indicativamente in € 12.000,00 su base annua;



3. Di esprimere indirizzo a mantenere livelli contenuti di spesa anche in merito alle

partecipazioni societarie del Comune, tenuto conto di quanto al riguardo già adottato;

4. Di dichiarare, con separata votazione: unanimità, il presente atto immediatamente

eseguibile”.