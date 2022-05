Manfredonia, un trabucco in legno per pesca fissa: chiesta autorizzazione

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/05/2022 – “AVVISO PUBBLICO Il Responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del Dpt. Esercizio Porti di Manfredonia e Barletta RENDE NOTO

Manfredonia / Il trabucco del Molo di Ponente negli anni 60.

Photo: Studio 2 – Umberto Valente

Foto ottimizzata: Umberto Capurso

che la d.i. Sessantanove di Nuzziello Cosimo, con sede legale a Manfredonia in Via Dante Alighieri n.71, p.iva 04321980718, con istanza del 10.05.2022, acquisita agli atti in pari data con prot.n.20220015846, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima di durata quadriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima di complessivi mq.1.179,30, identificata al catasto terreni al Foglio 143 — p.11e 5932 e 6102, di cui mq.796,00 di specchio acqueo, siti all’esterno del muro paraonde del molo di Levante del Porto Commerciale di Manfredonia, allo scopo di realizzare un trabucco in legno per la pesca fissa a bilancia e che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, il presente avviso resterà pubblicato dal 13 maggio 2022 all’il giugno 2022, presso la sezione Albo Pretorio on line dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, all’indirizzo https://www.albogretorionline.it/portmerialboente.aspx e trasmesso al Comune di Manfredonia per la pubblicazione sul proprio albo pretorio”.

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Leonardo Trentadue, Responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del Dpt. Esercizio Porti di Manfredonia e Barletta.