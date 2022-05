“Nel mio sogno”, ecco il nuovo singolo di H.E.R.

13 maggio 2022 – È disponibile su tutti i digital store Nel Mio sogno il nuovo singolo della cantautrice violinista H.E.R. brano che vede la preziosa collaborazione di due straordinari chitarristi/producer Giorgio Baldi & Lele Spedicato dei “Negramaro” prodotta dalla Joseba Publishing con la direzione artistica di Gianni Testa e con la collaborazione di Giovanni La Tosa.

“Il sogno è l’istanza identitaria primaria! Sentirsi legittimati nella natura con la consapevolezza di rappresentare il bene e il male è una grande conquista! “dice l’artista parlando anche del suo vissuto personale e non dimenticando mai il valore dell’inclusività.

“Scolpire se stessi con il coraggio di essere è la mia più grande lezione di vita” conclude H.E.R.

Brano concepito nel 2014 ha vissuto molte fasi di scrittura arrivando alla stesura definitiva grazie allo scambio con gli altri due artisti.

La canzone è sapientemente rappresentata dal videoclip del digital designers, motion & videomaker Cristiano Quagliozzi che vede come protagonista una coraggiosa famelica bambina alla ricerca della sua ” Gioia animale” imbattendosi però con le avversità più mostruose del mondo che, malgrado tutto, la farà ritrovare con sé stessa.

Nel mio sogno ha vinto nell’aprile 2022 il contest Promuovi la tua musica.

Link al video: https://youtu.be/rwcH66Ytc2g

Instagram: https://www.instagram.com/herviolins/

Facebook: https://www.facebook.com/herviolins

BIO H.E.R.

Erma Pia Castriota in arte H.E.R. nasce in Puglia, si diploma in violino al Conservatorio di Musica e in scenografia all’Accademia di Belle Arti nel 1993 debuttando l’anno seguente a teatro come compositrice firmando le musiche per “La bottega del caffè” con Leopoldo Mastelloni e per i “Dialoghi mancati” con Roberto Herlitzka. Come violinista nel 1998 collabora con le Restart alla colonna sonora del film “VIOL@ di Donatella Maiorca e con la band Nidi d’Arac al film Figli D’Annibale di Davide Ferrario.

Nel 2004 debutta come solista con il disco ” Se avessi te ” (HI- MUSIC – CNI) la cui canzone omonima farà parte del film ” Mater natura ” di Massimo Andrei.

Nel 2008 segue MAGMA, un disco sperimentale per voce e violino (CORE – EDEL) disco apprezzato da “Franco Battiato” che la vuole al suo fianco nel 2011 nel progetto “DIWAN – L’essenza del reale “.

Autrice delle musiche del fortunato spettacolo teatrale “Dignità autonome di prostituzione” per la regia di Luciano Melchionna

Tante le collaborazioni con prestigiosi artisti italiani come Teresa De Sio, Amalia Gre (Per te) Fiordaliso (Sponsorizzata) e “Lucio Dalla” (con il quale ha condiviso il progetto Il bene mio).

Importante la sua partecipazione come violinista nel disco “Low in high school” di Morrissey (2017).

E’ tra gli 8 vincitori di Musicultura 2020 e vincitrice assoluta di Voci per la libertà una canzone per Amnesty (sezione emergenti).

Dischi:

2004 SE AVESSI TE

2008 MAGMA

2018 VIOLINS AND WIRES

2022 MACCHINA PER CANZONI

Singoli

2020: IL MONDO NON CAMBIA MAI

2020: IL NOSTRO MONDO

2021: VOGLIO ESSERE FELICE

2021: ROMA