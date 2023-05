AttiVisti Foggiani: “Sosta selvaggia in piazza Battisti e strada in degrado”

Foggia, 13 maggio 2023. “Piazza Cesare Battisti e Via Oberdan. Crocevia di strade davanti ad uno dei monumenti più importanti e di maggior pregio storico della cittá di Foggia: il Teatro Umberto Giordano”.

Quest’anno il Teatro di Foggia compie 195 anni di storia “ma spiace constatare che tutto questo venga rovinato dalla fotografia della situazione dello stato di totale degrado per ciò che riguarda il manto stradale delle arterie adiacenti il monumento”. A segnalare la situazione sono gli AttiVisti foggiani Matteo Papicchio e Salvatore Imperio.

“Già nell’aprile 2022 avevamo segnalato agli uffici la situazione incresciosa dei lastroni di pietra lavica saltati o che si muovevano, dei porfidi e dei sanpietrini mancanti e delle lastre sconnesse o peggio staccatesi e appoggiate vicino la facoltà di Teologia.

Sono trascorsi 13 mesi e la situazione è solo peggiorata. Le continue sollecitazioni di auto e camion hanno danneggiato ulteriormente il manto nei punti segnalati precedentemente”.

Altra questione irrisolta rimane l’accesso alla piazza da Via Saverio Altamura di lato al Parcheggio Maddalena. “È presente un semplice cartello di divieto di transito per non residenti dalle 18 alle 24, puntualmente non rispettato.

A ciò si aggiunga che nelle sere del fine settimana puntualmente Piazza Cesare Battisti diventa un’area parcheggio selvaggio, proprio dopo le ore 24 per tutti coloro che frequentano i locali della movida adiacenti o in presenti in piazzetta, nonostante la presenza di un’area dedicata come il parcheggio Maddalena”.

Gli AttiVisti sollecitano nuovamente l’Ufficio Lavori Pubblici “a intervenire in maniera tempestiva per risistemare adeguatamente il manto stradale con nuove lastre, nuovi sanpietrini e intervenendo sui basolati”.

Chiedono anche di valutare l’installazione di una videocamera su via Saverio Altamura per multare chi non rispetta il divieto di transito; la modifica degli orari per il divieto di transito , dagli attuali orari dalle ore 18 alle ore 24 a “più ragionevoli” dalle ore 18 alle ore 6 del giorno dopo, con l’ introduzione del divieto assoluto, se non per residenti e mezzi soccorso, del passaggio nel fine settimana da venerdì sera sino a domenica mattina. Questo per arginare “l’odioso fenomeno della sosta selvaggia in Piazza Cesare Battisti e del passaggio continuo dopo le ore 24”.

Infine, chiedono l’installazione di fioriere e altri arredamenti lungo alcuni punti di Piazza Cesare Battisti e di Via Oberdan vicino i marciapiedi lasciando libere solo alcune zone per carico e scarico. “La Città é Nostra- concludono-, impegniamoci nel migliorarla”.