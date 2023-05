BARI – Con un gol di Folorunsho al 44′ pt, il Bari batte la Reggina per 1-0 al San Nicola e conquista aritmeticamente il terzo posto in classifica, ad una giornata dal termine della regular season.

I biancorossi di mister Mignani, pertanto, accedono direttamente alla semifinale play off per la Serie A, dove affronteranno la vincente della sfida tra la sesta e la settima in classifica. Date delle sfide: 29 maggio e ritorno al San Nicola, il prossimo 2 giugno per un posto in finale.