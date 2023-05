Cimitero di Foggia: 18 milioni di euro il rifacimento, approvato il progetto

Foggia, 13 maggio 2023. Rifare il cimitero costa 18 milioni e 400 mila euro. Il Comune di Foggia ha approvato il progetto la cui redazione è stata affidata a una ditta di Catania. E’ finalizzato alla concessione dei lavori e dei servizi a soggetto privato.

Leggi anche: Cimitero di Foggia, dopo 11 anni al via la gara per la nuova convenzione

Tra i punti dell’articolato progetto, la variante con modifica della zonizzazione da “verde pubblico” a “zone a manufatti funerari di previsione” per la realizzazione di loculi cimiteriali comunali secondo lo schema “a galleria”, una nuova tipologia costruttiva.

La realizzazione prevede tre lotti funerari per complessivi 5.760 loculi.

L’altra variante è quella da verde a “zona per campi di inumazione comuni” finalizzata alla realizzazione di due nuovi campi destinati alle inumazioni, per una nuova disponibilità di posti pari a n. 273 fosse complessive.

Gli interventi in previsione si configurano in variante al vigente “Piano Regolatore Cimiteriale” e in conformità degli interventi al vigente PRG, questo il parere richiesto ed espresso dall’ufficio urbanistica.

Per l’attuale concessionaria, “Società Progetto Finanza di Capitanata”, che ha l’appalto da 11 anni, è prevista la possibilità di una proroga fino all’individuazione di un nuovo contraente.