Foggia, è febbre playoff. Rossi: “Spero di non andare al mare”

Foggia – Non vuole di certo recitare il ruolo di comparsa, il Foggia di mister Delio Rossi, che domenica 14 maggio allo stadio Zaccheria, con calcio d’inizio alle ore 18:00, riceve il Potenza di mister Raffaele, nel secondo turno preliminare dei play off.

I rossoneri dopo aver chiuso la regular season con un onorevole quarto posto in classifica, iniziano il proprio cammino che conduce alla promozione in serie B.

Percorso lungo e difficile per la compagine che ne uscirà vincitrice dalla lotteria degli spareggi, nella quale si spera che i satanelli possano arrivare fino in fondo.

Primo avversario, appunto, i rossoblù del Potenza, che a sorpresa hanno compiuto il blitz nel derby lucano, giovedì 12 maggio, estromettendo la rivelazione Picerno, sconfitto tra le mura amiche per 0-1.

Tifoseria rossonera già in fermento con prevendita che viaggia a gonfie vele, con record stagionale già battuto (parrebbero già stati venduti oltre 8500 tagliandi) e striscioni che campeggiano nel capoluogo dauno che invitano gli appassionati dello storico club pugliese e a sostenere Petermann e compagni.

Gara da non perdere per i padroni di casa, che potranno contare su due risultati su tre per accedere alla fase nazionale, al termine dei 90’ del match. Per inquadrare la partita, analizzare il momento e come arrivano i calciatori foggiani all’appuntamento, è intervenuto in sala stampa, l’allenatore dei satanelli, Delio Rossi.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Mi auguro che il Foggia arrivi bene ai playoff. Abbiamo lavorato, abbiamo recuperato qualche giocatore. Le sensazioni sono positive, però ci vuole sempre la partita e il giudice supremo”.

“Abbiamo cercato di fare le cose nel migliore dei modi e domani vediamo, sperando che non piova. Avere la pioggia a maggio, in casa, non è il massimo, soprattutto contro una squadra fisica. Sarà una partita sporca e noi dobbiamo essere bravi ad interpretarla e all’altezza della situazione”.

“Abbiamo lavorato sulle nostre situazioni, perché penso che non siamo una squadra che si modella o gioca sugli avversari ma deve essere capace di interpretare il suo gioco ma è chiaro che ci sono accorgimenti in base agli avversari. Tutti convocabili tranne Di Pasquale, Markic, Battimelli e Nobile”.

“Penso che nell’arco di un campionato i valori escono fuori. Nella partita secca, come nelle competizioni internazionali, così come nei playoff, vince la squadra nel breve periodo che sta meglio e quindi non mi sorprendo che possano esserci sorprese. Il Potenza sfrutta le sue caratteristiche. Mi aspetto che non giochino al di sotto delle loro possibilità e che i nostri giochino come sanno giocare e al loro massimo”.

“Fondamentale, oltre a come ci arrivi, è il contesto generale, anche l’ambiente. Giocarsi i playoff significa che hai fatto un certo percorso. Non è un atto dovuto. Bisogna giocarli con gioia e serenità. Vincerà chi avrà l’ambiente più sereno”.

I tifosi sono attaccati alla squadra e a me dà fastidio che sia associata il nome di Foggia a cose negative e dobbiamo conquistarlo anche con umiltà, non perché ci è dovuto. Non sono potuto intervenire sulla preparazione ma nella finestra di 20 gg abbiamo messo qualcosa.

Con 5 cambi puoi intervenire e cambiare mezza squadra. Mi auguro soprattutto che non ci siano eventi extracalcistici: espulsione, invasione, nubifragio. Speriamo che non succeda. Spero di non andare al mare e di non portare il lavandino rotto al mare e di aver il problema di non andare”.

A cura di Antonio Monaco, 13 maggio 2023