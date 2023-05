Foggia. Il giorno di Lo Muzio. Si è insediato ufficialmente il nuovo rettore

Foggia, 12 maggio 2023 – Si è insediato ufficialmente questa mattina il nuovo Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, a seguito della notifica, presso la sede del Rettorato, del decreto di nomina a firma del Ministro dell’Università e Ricerca Sen. Anna Maria Bernini.

Eletto il 23 marzo scorso, il Magnifico Rettore (il quinto dalla fondazione dell’Ateneo) sarà chiamato a reggere la sede universitaria foggiana fino al 2029.

Nel suo primo giorno di lavoro da Rettore, dopo il passaggio di consegne con la Decana dei professori di ruolo, prof.ssa Lucia Maddalena, il prof. Lo Muzio si è rivolto con un messaggio a docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti.

“Vivo questo primo giorno di mandato rettorale con grande emozione, profondo senso di responsabilità e forte fiducia. – ha dichiarato il Rettore – Inizia oggi un nuovo percorso di crescita che siamo chiamati a intraprendere come Comunità coesa, unita, partecipativa”.

“I prossimi sei anni ci vedranno impegnati nella realizzazione di un progetto fondato su una visione comune di Università, una Università che vuole riconquistare un ruolo centrale nella vita culturale e politica della società a livello locale, nazionale ed internazionale. Come Rettore il mio impegno sarà incentrato su un cambiamento radicale volto a riconoscere e valorizzare le competenze, la professionalità, le idee, i talenti, la creatività, la passione di ciascuno di voi. Desidero iniziare da Voi e con Voi: le persone che hanno costruito questa Università e che, con il loro impegno, lavoro ed entusiasmo, continuano quotidianamente a renderla un’Istituzione migliore. La collaborazione e il contributo di tutti saranno indispensabili per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti.”

Il Rettore ha annunciato, altresì, che nei prossimi giorni presenterà alla Comunità accademica e alla stampa la sua squadra di governo costituita secondo un modello strutturato di deleghe e l’introduzione di maggiori elementi di collegialità e condivisione nei processi decisionali.

Profilo biografico.

Classe 1959 Lorenzo Lo Muzio, nato a Foggia, è professore ordinario di Malattie Odontostomatologiche. Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (dichiarato dal MIUR Dipartimento di eccellenza nel panorama universitario nazionale) dal 2012 al 2020. Il prof. Lo Muzio, ricopre prestigiosi ruoli a livello nazionale e internazionale. Tra questi, è Direttore del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia, Componente dell’International Institute of Anticancer Research (Greece), Componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e della Lega Italiana nella lotta contro i tumori (LILT).

Autore di oltre 1000 tra lavori in estenso, relazioni, comunicazioni e posters a congressi nazionali ed internazionali, libri, monografie e capitoli di libri di cui oltre 400 pubblicazioni su riviste internazionali e oltre 14.000 citazioni.