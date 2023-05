Madonna di Fatima, perché si festeggia oggi 13 maggio

Roma – Il 13 maggio è una data importante nel culto di Nostra Signora di Fatima. Questa celebrazione commemora l’apparizione della Madonna ai tre pastorelli a Fatima, in Portogallo, nel 1917.

Secondo la tradizione cattolica, la Madonna sarebbe apparsa sei volte ai tre bambini, Lucia dos Santos e i suoi cugini Francisco e Jacinta Marto.

Il 13 maggio 1917, i tre pastorelli stavano pascolando il loro gregge quando videro una luce brillante e poi la figura di una donna vestita di bianco che emanava una luce intensa. La donna disse loro di non avere paura e chiese loro di tornare nello stesso luogo per i successivi cinque mesi, il giorno 13 di ogni mese. Durante le apparizioni successive, la Madonna avrebbe condiviso con loro messaggi di preghiera, penitenza e conversione.

L’apparizione di Fatima ha suscitato grande interesse e devozione tra i fedeli cattolici in tutto il mondo. Molte persone credono che la Madonna di Fatima abbia condiviso messaggi profetici e miracolosi durante le sue apparizioni. Uno degli aspetti più noti delle apparizioni di Fatima è la cosiddetta “Profezia dei tre segreti di Fatima”, che riguarda eventi futuri rivelati dalla Madonna ai pastorelli.

Il Papa ha un ruolo importante nella diffusione e nell’approvazione del culto di Nostra Signora di Fatima. Nel corso degli anni, vari Papi hanno visitato il Santuario di Fatima in Portogallo per onorare la Vergine Maria e pregare per la pace nel mondo. L’appello del Papa menzionato potrebbe riferirsi a un invito rivolto ai fedeli a riflettere sui messaggi di Fatima e a seguire gli insegnamenti e le richieste della Madonna.

Quindi, il 13 maggio è una data significativa perché commemora l’apparizione della Madonna di Fatima ai tre pastorelli e il messaggio di pace, preghiera e conversione che si dice abbia condiviso con il mondo.