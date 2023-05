Manfredonia, asportate 40 barriere parapetto anticaduta da un ponte

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane mentre transitavano sulla strada statale 89 giunti all’altezza del ponte al km 168.600, hanno notato che mancavano tantissime barriere protettive anticaduta, specialmente in corrispondenza delle gareggiate sottostanti.

Queste barriere spiega Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali, hanno un’importanza fondamentale per garantire l’incolumità agli automobilisti in transito in quel tratto di strada, in mancanza, sulle gareggiate può cadere di tutto. Chiediamo alle autorità competenti, che la situazione venga ripristinata il più presto possibile con il ricollocamento delle barriere parapetto. Lo riporta Alessandro Manzella Resp.le Guardie Ambientali Italiane.