Ufficiale. “Foggia – Potenza non sarà rinviata”

Foggia – “Il Calcio Foggia 1920 in merito alla nota stampa diffusa dal Potenza Calcio sulla richiesta di rinvio della gara in programma domenica 14 maggio valida per il Secondo Turno Playoff precisa che il match non subirà variazioni di data e ora”.

“Il club rossonero ascoltati gli organi ufficiali di Lega rassicura la tifoseria, confermando che la gara si svolgerà nel rispetto delle regole e delle comunicazioni effettuate”.

“La vendita dei tagliandi prosegue senza variazioni. Forza, tutti allo stadio!”.