Manfredonia 7 maggio 2024. E’ trascorso già un mese dalla tragica, violenta e prematura scomparsa di un nostro caro concittadino M.llo Francesco Pastore e del suo collega appuntato scelto Francesco Ferraro avvenuta durante lo svolgimento del proprio dovere. Due vite strappate ai loro affetti più cari, ai loro amici e a quanti hanno avuto l’onore di conoscere questi due “angeli” ed incrociarli nelle loro vite. Due vite stroncate violentemente in una terribile notte, un lampo, una fiamma, un soffio, sì perché il soffio ci fa ricordare che un “soffio“ sono le nostre vite.

Morire nel fiore degli anni senza aver potuto ancora realizzare quei sogni strappati ancora una volta dalla mano dell’uomo su un altro uomo, è devastante … ..Morire mentre si svolge il proprio dovere in un periodo che possiamo definire “periodo di pace”, ci lascia attoniti. In una notte, oltre a dei corpi, sono stati portati via pensieri di speranza, ideali di un futuro migliore, ideali di giustizia, che ad oggi ancora speriamo che ci sia e che sia dalla parte del più debole.

Ecco il compito di questi angeli, garantire la sicurezza, la difesa, la giustizia e la speranza che in un mondo nuovo possiamo e dobbiamo ancora sperare. Le loro vite vissute non sono state vane. Una morte così tragica ed inaspettata tale da sconvolgere tutta la Comunità sipontina. Dalla veglia di preghiera ai funerali, partecipando calorosamente e silenziosamente, abbracciando con la loro presenza e associandosi al dolore di coloro che hanno perso così presto i propri angeli .

Oggi, come allora, la Comunità si è raccolta in una marcia silenziosa, per gridare al mondo intero che nemmeno la morte può spegnere la vita, che quella fiamma che arde nel cuore di ognuno di noi non può essere spenta, quella stessa luce che nemmeno le tenebre possono oscurare, quella stessa “Fiamma“ che è il simbolo della storia dell’Arma dei Carabinieri ed è per quella Fiamma che arde in tutti quelli che fanno il dovere a cui sono chiamati, a loro che ne sono parte e a noi che non dovremmo dimenticare che siamo figli di Dio uniti in un solo credo, anche noi come cristiani siamo chiamati a tenere accesa sempre viva quella “Fiamma“ che è l’amore per il nostro prossimo, chiunque esso sia e in qualsiasi situazione esso venga a trovarsi. Ed è per gli ideali che si vive, si lotta, si spera, per gli ideali di pace e giustizia che nel corso dei secoli ha attraversato le vite di tutti gli uomini e le donne caduti per questa sete di pace e giustizia anche perdendo la propria vita.

Una “Fiamma“, una “fiaccolata “, per indicare che la vita non muore mai e che la luce non la spegni. C’è una frase nel motto dell’Arma dei Carabinieri che riporta così: “USI OBBEDIR TACENDO E TACENDO MORIR” – NEI SECOLI FEDELE – Motto scritto da Costantino Nigro nel poema “La Rassegna di Novara”, uomo politico, letterato e poeta torinese vissuto fino al 1907. Il motto racchiude il silenzio e l’obbedienza dei “Servitori dello Stato” che non si fanno mai domande ma devono solo obbedire. Questo è il destino che avvolge chi fa il proprio dovere “silenzio e obbedienza”.

Dall’omelia tenutasi durante la messa commemorativa dei nostri angeli, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Padre Franco Moscone, riporteremo solo alcune delle intense parole ricche di significato che sono state elargite a tutti i presenti “DALL’ ESPERIENZA DELLA BREVE MARCIA DI QUESTA SERA, NON SOLO MI SONO STUPITO DELLA PRESENZA DELLA COMUNITA’, MA SOPRATTUTTO DAL SILENZIO CHE HA ATTRAVERSATO LA MEDESIMA, ED IL FARSI SILENZIO DELLE PERSONE NON LO AVEVO MAI ATTRAVERSATO PRIMA DI QUESTA SERA. SIAMO STATI TESTIMONI, TESTIMONI DI UN SENSO, DELLA DIGNITA’ DELLA CITTA’ DI MANFREDONIA. LA NOSTRA CITTA’ MANTIENE UNA DIGNITA’ E UN SENSO DI MATURITA’ CHE CI ESORTA A TENERE LA TESTA ALTA. I DUE CARABINIERI HANNO DATO TESTIMONIANZA CON LA PROPRIA VITA IL MARTIRIO, INFATTI LA PAROLA MARTIRIO SIGNIFICA TESTIMONIANZA. LO SLOGAN DELLA MARCIA DI QUESTA SERA SULLA STESSA STRADA CI FA PENSARE A QUELL’INCONTRO, SENZA UN PERCHE’, VITTIME E COLPEVOLI, APPARENTEMENTE SENZA UN SENSO.”

QUESTO INCONTRO “SULLA STESSA STRADA “ DELL’ UMANITA’, SI RIPETE SEMPRE. L’omelia si conclude con un breve pensiero rivolto ai Carabinieri caduti nella missione di pace a Nassiriya: “NON DOBBIAMO AVERE PAURA , LORO CI DICONO CHE LA PAURA SI VINCE ANCHE QUANDO VITTIMA E CARNEFICE SI INCONTRANO SULLA PROPRIA STRADA , SENZA UN PERCHE’.”

Concludiamo queste poche righe, associandoci al dolore che ha colpito le famiglie di questi ragazzi, che hanno fatto testimonianza con la propria vita, il loro dovere, per assicurarci un futuro migliore. Nessun sacrificio è mai vano, ogni vita persa nel proprio lavoro, qualsiasi esso sia, dal semplice operaio alla persona più in alto. Non importa il rango sociale, chi tu sia o cosa tu faccia, l’ importante è fare ciò a cui si è chiamati. La vita non finisce nemmeno quando tutto ci sembra vano, la vita è un continuo cammino della speranza nella speranza. I Latini dicevano “SPES CONTRA SPEM” LA SPERANZA CONTRO OGNI SPERANZA. ESSERE SPERANZA PER DARE SPERANZA.

Lasciamo, ancora un altro pensiero al lettore e a tutti gli operatori di pace, di buona volontà, a tutti coloro i quali hanno perso i propri cari in circostanze tragiche o semplicemente a seguito di malattia, a quanti restano invalidi a seguito del proprio lavoro, a quanti credono che la propria fede sia in Dio, a tutti voi, desideriamo dire che Dio ha dei progetti su di noi, che nessuna vita umana o sacrificio è vano. Che la vita dobbiamo donarla agli altri se vogliamo essere seme di speranza, se vogliamo che qualcosa intorno a noi possa migliorare, ripartiamo da noi. Dio ci è accanto in ogni istante delle nostre vite. Dio era con i giovani Carabinieri folgorati in quella notte, e lo è stato anche in tutti quegli operai morti sul lavoro, Dio è presente negli ultimi, DIO STESSO si è fatto Uomo come noi.

Infine, la scrivente Sezione inoltrerà alla Commissione Consultiva del Comune di Manfredonia, una richiesta in merito alla intitolazione di una piazza, via,una sala, uno spazio pubblico ecc. o alla collocazione di una targa commemorativa in ricordo dei Carabinieri deceduti.

BUON CAMMINO DI VITA A TUTTI

L’Associazione Nazionale Carabinieri

Sezione di Manfredonia