Con un post sul proprio profilo Facebook pubblicato alle 16 di oggi 13 maggio l’assessore alla Sicurezza del Comune di Cerignola, ha bollato come “inqualificabile e pericoloso” l’atto perpetrato da criminali a bordo di un’auto rubata lungo la statale 16 la sera di venerdì 10.

Stando a quanto riferisce Cicolella, le forze di polizia avrebbero intimato l’alt a un’auto rubata che sopraggiungeva in quel preciso istante. Tuttavia, il conducente ha eluso l’alt. Durante l’inevitabile inseguimento, i malviventi hanno tentato la fuga imboccando contromano la pericolosa arteria e speronato una seconda auto della polizia giunta sul posto.

Due poliziotti – che hanno rischiato di essere travolti dai ladri in fuga – hanno riportato una prognosi di 15 giorni: “Questo comportamento temerario costituisce un affronto alla sicurezza pubblica e al rispetto delle leggi. È fondamentale enfatizzare l’eroismo e la determinazione delle forze dell’ordine, che non esitano a mettere in gioco la propria vita per proteggere la nostra comunità. La nostra gratitudine va a loro, che ogni giorno combattono questa gentaglia con coraggio e dedizione. Ho personalmente contattato il dirigente del locale commissariato per sincerarmi delle condizioni dei due agenti e per manifestare solidarietà e gratitudine per tutto ciò che fanno per la nostra comunità. Non possiamo tollerare simili atti di violenza e illegalità; la piaga del furto d’auto e della cannibalizzazione dei veicoli nella nostra città va affrontata con fermezza e decisione”