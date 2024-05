Con 148 abitanti, al 31 dicembre 2022, Celle di San Vito si conferma il borgo più piccolo della Puglia, mentre Carapelle non solo il più giovane per età media, pari a 39,6, ma anche il Comune con il maggior incremento della popolazione rispetto al 2021, di 3,7 per ogni 100 abitanti.

La provincia di Foggia detiene altri due record, ossia quello del comune con l’età media più alta: si tratta di Volturara Appula (55,7) e quello del comune con il maggior decremento della popolazione, di 3,1 ogni 100 abitanti.

La popolazione residente in Puglia, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2022, ammonta a 3.907.683 residenti, in calo rispetto al 2021 (-15.258 individui; -0,4%); oltre la metà della popolazione vive nelle province di Bari e Lecce (51,0%).

