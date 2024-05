Dipendenti, spese. Ecco la relazione di fine mandato periodo 2021-2023 Amministrazione Rotice

Come risaputo, l’art. 4 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, prevede che Province e Comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato recante la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.

La ratio della disposizione si rinviene nell’intento di offrire al cittadino elettore, chiamato ad esprimere il voto per il rinnovo degli organi amministrativi, uno strumento di conoscenza e informazione sulla gestione finanziaria adottata dagli organi che hanno guidato l’amministrazione nel periodo del mandato elettorale in scadenza. La normativa descrive la sequenza procedimentale e temporale dei singoli obblighi – redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione – attraverso cui deve essere portato a compimento l’adempimento prescritto.

Le tempistiche da rispettare differiscono a seconda che ci si trovi:

nell’ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, ovvero in quella di scioglimento anticipato.

Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, come nel caso del Comune di Manfredonia, la stessa norma stabilisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

In relazione alle ipotesi di scioglimento anticipato a cui consegue la nomina di un Commissario straordinario, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 15/2015/QMIG, ha precisato che la relazione di fine mandato costituisce un atto proprio del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’Organo consiliare e che, pertanto, la sottoscrizione della stessa spetta al soggetto che ha ricoperto la carica di Sindaco prima dello scioglimento.

La relazione di fine mandato 2021-2023 è stata trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti con nota prot. n. 20761 del 03/05/2024.

Condizione finanziaria

“Con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 è stato approvato il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP). Ai sensi dell’articolo 243 quater del TUEL, comma 3, con deliberazione n. 185/PRSP/ 2021, la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Puglia, ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Manfredonia con la succitata deliberazione, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3, TUEL.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 170/2022/PRSP ha disposto, tra l’altro, che il Comune di Manfredonia, in ottemperanza alle prescrizioni impartite con deliberazione n. 185/2021/PRSP, provvedesse a ricalcolare l’importo complessivo della massa passiva oggetto di ripiano decennale ex art. 243-bis, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo le indicazioni fornite con la citata delibera (decurtando dall’importo di € 14.892.984,93 la quota da riaccertamento straordinario di € 590.030,79; aggiungendo l’importo di € 146.410,89 e tenendo conto delle ricadute, sul risultato di amministrazione 2018, parte disponibile, della sottostima del FAL riscontrata nell’esercizio 2017).

L’Ente ha ottemperato a quanto sopra richiesto, ricompilando i prospetti di cui alla deliberazione n. 170-2022-PRSP, trasmessi alla Corte dei Conti e

comunicati al Consiglio Comunale nella seduta del 23 gennaio u.s. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con Pronuncia specifica n. 154/2023/PRSP ha deliberato in ordine al monitoraggio al 31.12.2022 degli obiettivi intermedi fissati dal PRFP e ha determinato il totale della massa passiva da inserire nel cronoprogramma di risanamento composto dalle seguenti tipologie di disavanzo. L’ente ha rispettato il raggiungimento del disavanzo target nel corso della durata del mandato“.

ALLEGATI