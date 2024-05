Una nota, in occasione del “compleanno” del Foggia, per dire la propria sulle trattative in atto per salvare il Foggia e sulle prospettive per i rossoneri, con l’incubo di non riuscire a iscriversi alla prossima serie C. La Curva Sud prende posizione e “avverte” gli imprenditori che intendono investire ma per (ri)partire dalla Serie D.

LA NOTA. C…RISIAMO Torna l’incubo dell’iscrizione, una problematica non più vissuta negli ultimi anni, ora torna alla ribalta come in passato. Dopo i primi due anni di questa proprietà e la serie B truffata, in questa stagione i risultati sportivi non sono stati quelli che auspicavamo. In seguito alla sconfitta con la Turris il Foggia rischiava la retrocessione. Abbiamo deciso di continuare a sostenere la nostra squadra, raccogliendo critiche ed attacchi di ogni tipo, ma il nostro obiettivo di salvare la categoria ci ha visti compatti e determinati ad arrivare fino in fondo.

Adesso, alla stessa maniera, chiediamo al nostro sindaco di fare da garante per salvare la Lega Pro. Nessuno deve essere accolto al Comune a meno che non dimostri interesse reale a salvaguardare la partecipazione al campionato professionistico. Siamo certi che nessuno avrà il coraggio di affermare pubblicamente che la “morte” del Calcio Foggia è più “conveniente” e studiata a tavolino…ma capiremo ugualmente che chi non ha ritenuto di formulare un’offerta avrà fatto una scelta, quella di ripartire dai dilettanti; scelta che non meritiamo, non condividiamo e non sosterremmo.