San Giovanni Rotondo sceglie il suo sindaco all’insegna di una rinnovata concretezza del futuro che ha il sapore del passato. Una rinnovata facciata di un palazzo dal passato che ormai mostra crepe e discrasie con quel che si professa in una campagna elettorale iniziata apparentemente senza colpi ferire. Una città stanca che in questi giorni vede ricomporre strette di mani di chi da lì a poco professerà “Amore” eterno nel rispetto del “Volersi Bene”.

Uno slogan che non consente di rapportarsi con quello che è il vero significato della politica e della programmazione in termini temporali, qualitativi, operatività e reali condizioni di trasmissione pragmatica. “Oltre le gambe c’è di più!” cantava Sabrina Salerno accompagnata da Jo Squillo! A San Giovanni Rotondo mancano proprio quelle giuste per poter condurre in porto una stesa disperdente lungo il bel corso che porta dinanzi al Municipio. Un Municipio che nell’ospitare la mostra che traduce il passato rurale della Città di San Pio, non sorride ai candidati che nella miriade di liste non trovano spazi unitari o di dialogo che certamente, non agevolano la risoluzione di problemi atavici che San Giovanni Rotondo, simbolo dell’accoglienza e della venerabilità, non può più nascondere.

Il tappeto è talmente pieno di polvere sotto di esso, debitamente e abilmente nascosta, che non riesce a livellarsi sulla bella piazza dei Martiri. Non sorride più neanche il turismo che necessiterebbe aprirsi a una nuova prospettiva, con una logica più appetibile, sia per la promozione, sia in termini d’offerta. Non è tutto oro ciò che luccica e la Città necessita di una vera rispolverata iniziando da progetti e da iniziative che potrebbero ricondurre tutto a una nuova epopea dettata da idee e trasmissibilità di esse in termini di visione, compartecipazione, analisi e finanziamenti a portata di mano. È necessario abbattere il fantasmagorico che molti dei candidati in lizza per uno scranno paventano in programmi che hanno perso persino il senso del semplice pudore. Tre candidati per la poltrona da Imperatore di una città che deve necessariamente ritrovare unità e partecipazione collettiva.

Tre candidati dai programmi diversi ma che alla fine riconducono al fil rouge dell’immaginifico, dell’improbabile, del sogno. Dai sogni ci si desta e nella prospettiva di non porsi al sonnambulismo perenne, occorre fare i conti con la realtà e con le primarie necessità di una città cresciuta male e in fretta attorno alla fama di un frate, oggi Santo che, nel catalizzare l’attenzione, ha reso San Giovanni Rotondo famosa in tutto il Mondo. Una fama che non può essere ricondotta solo a un’unica attenzione ma che deve assumere una dimensione globale, unitaria che coerentemente riassuma l’ingerenzadella storia. San Giovanni Rotondo che parte da una “Rotonda” e si estende al mondo classico, folklorico, agropastorale, creativo, imprenditoriale. Non può Giuseppe Conteurlare, populisticamente dalla piazza dei Martiri, di lavorare ai fianchi l’avversario. Non possonogli altri mentori di una politica sempre più negligente e irrealisticamente risolutrice, parlare di Sovranità Alimentare e trogloditamente permettere invasioni di eolico e fotovoltaico a terra, elementi che indiscutibilmente minano biodiversità e paesaggi da fiaba. Il governo Meloni nell’avocare a sé le autorizzazioni potrebbe cambiare il volto delle colline garganiche che conservano ancora quel paesaggio agropastorale tale da aver consentito il riconoscimento Unesco della transumanza. Proprio a San Giovanni Rotondo, grazie all’amministrazione Cascavilla si sottoscrisse il partenariato europeo per la stesura del dossier.

Preservare anche in concorrenza con la fatidica parola “innovare” è fondamentale, come fondamentale riappropriarsi delle proprie identità ormai nascoste in cassetti chiusi a chiave. Se la speranza è ultima a morire, che non muoia e nel voltarsi indietro osservi e valuti con onestà intellettuale lo stato delle cose e, nel solco di sguardi attenti, programmare il presente per solo poi pensare al futuro. Tante persone incitano al cambiamento ma poi le orecchiette alle cime di rapa, son sempre il piatto preferito e non si va oltre il magico sapore della propria terra auto referenziata, mai davvero amata e solo “voluta bene”. Una schiera di amministratori avveduti che usciti di scena troppo in fretta per continuare a produrre “Amore” per la Città simbolo del Gargano, ha scritto una nuova pagina, forse ancora incompleta ma dedita a significare in sunto: poesia e concetti persi lungo i tornanti che migrano verso la valle. “Con San Giovanni Rotondo” si presenta sfoderando un coordinamento di alto profilo che innegabilmente fa capo all’ex sindaco Costanzo Cascavilla.

Garanzia di esperienza, onestà, capacità, ha condotto per mano una squadra che non manca certamente di qualità, freschezza, esperienza, nuove identità, giovani, professionalità. Una squadra omogenea, diversificata nei ruoli, culturalmente presente, che nel dare fiducia al Sindaco uscente Michele Crisetti, in quanto portatore valori di un rinnovamento concreto e dialogo tra le varie anime della politica locale, vuol concretizzare quanto in passato si è progettato guardando a nuove sfide, sicuramente difficili ma a portata di mano. Un chiaro e semplice programma che vede al centro il cittadino mentore di scelte e di partecipazione attiva. La filosofia che spesso non convince la politica che vive di facciata, diventa fondamenta di un gruppo che si identifica nel guardare orizzonti lontani per avvicinarsi al proprio con la capacità di assumere responsabilmente la condizione di vicinanza. Le varie anime che coinvolgono e convergono nella coalizione per Crisetti sindaco, hanno dato vita a una sorta di casa comune al fine poter ricostruire un tessuto pubblico, espressivo e identitario. Le esperienze del passato riflettono la continuità all’interno della comunità grazie alla ritrovata serenità di intenti minata dagli accadimenti passati. Con San Giovanni Rotondo si pone proprio a dirimente e sopprimere le diversità al fine traghettare il Caronte di turno, verso i valori e le condivisioni spesso lasciate alla stregua dell’autoreferenzialità.

Per questo, ripropone figure di spicco di un passato prossimo glorioso, e nuove leve che da consapevoli attori della vita quotidiana della città, significano molto in prospettiva di un necessario riavvicinamento cognitivo delle vere difficoltà che si riscontrano quotidianamente. Non si può più prescindere da professionalità per debellare l’improvvisazione che in politica significa la sconfitta e la invivibilità della città. Con San Giovanni Rotondo,non a caso, non presenta capolista ma una squadra che offre garanzia di democrazia partecipata. I candidati si presenteranno prossimamente al popolo di San Giovanni Rotondonon prima della presentazione di coalizione che avverrà presso il Cinema Teatro Palladino il 18 maggio prossimo.

Maurizio VARRIANO