di Mary Giagnorjo

Termoli (Cb). Si festeggia il 13 maggio in tutto il mondo. La Madonna di Fatima, tanto cara a padre Pio, che fu miracolato proprio dalla Santa Vergine prima che la statua pellegrina a San Giovanni Rotondo, lasciasse il Santo e il suo paese sul Gargano in elicottero, è in questo periodo in giro per l’Italia, per trasmettere l’ultima profezia, quella più adatta ai tempi che stiamo vivendo. La stessa profezia è di Malachia, ma anche di San Pio X, di San Giovanni Bosco e padre Pio, quest’ultimo, come il Profeta Malachia che vide un Monarca per il nuovo Regno d’Italia, nella figura del Principe Aimone di Savoia Duca delle Puglie e figlio spirituale di padre Pio numero primo. Ma andiamo a vedere che cosa dice la profezia che la Madonna di Fatima, il giorno 13 luglio 1917, nella sua terza apparizione ai 3 pastorelli Santi:

“E vedemmo un Vescovo vestito di Bianco, vari altri Vescovi, Sacerdoti religiosi e religiose, salire su una montagna ripida, in cima alla quale c’era una grande Croce; il Santo Padre, attraversò una grande città mezza in rovina e, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino; giunto alla cima del monte ai piedi della grande Croce venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose e varie persone secolari, vari uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della Croce c’erano due Angeli ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio”.

A raccontare questa vicenda è il vice presidente dell’Associazione Pro Padre Pio l’Uomo della Sofferenza di Torino, il Marchese di Rossano Giuseppe Saldutto, che nei giorni scorsi si è recato di persona nella parrocchia di San Timoteo in Termoli, per partecipare alla celebrazione in onore della Madonna di Fatima tanto amata da padre Pio, prima della partenza verso la Madonna di Casandrino di Aversa

Saldutto afferma: “Siamo alla fine dei tempi e all’inizio del nuovo mondo: fatto di sobrietà e spiritualità in rispetto a quanto predicava San Pio X.

Padre Pio assieme ad un suo prediletto figlio spirituale, Aimone di Savoia, saliranno sul Trono per moralizzare l’umanità. Lo ha detto la Madonna di Fatima, il profeta Malachia, il pontefice San Pio X, San Giovanni Bosco e padre Pio. Conobbi di persona Sua Altezza Reale, il Principe Aimone di Savoia. A Foggia il 16 giugno del 2002, ero con lui mentre tutto il mondo era in piazza San Pietro a Roma per la Canonizzazione di padre Pio. Sono onorato. Oggi comprendo a pieno il valore delle azioni passate. Il Principe è una persona speciale, è un cuore nobile, degno e predestinato a dirigere l’umanità verso la rettitudine e la Santità. La spiritualità deve prendere di nuovo le redini del mondo. Amen”. Sempre il 17 luglio del 1917 la Madonna di Fatima ai 3 Santi pastorelli: “la guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, ne comincerà un altra peggiore. Poi verrò, a chiedere la consacrazione della Russia, al Mio Cuore Immacolato, e la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se Ascolteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace. Se no, diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa.”