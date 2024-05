Manfredonia. Con provvedimento del dieci maggio 2024, il Gip del Tribunale di Foggia poiché “nel corso dell’interrogatorio di garanzia l’indagato ha sostanzialmente ammesso gli addebiti contestatigli, ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari, ma attenuandole. “In questo modo ha garantito la tutela della mia assistita e di tutto il suo nucleo familiare, disponendo l’obbligo di dimora in Andria e le seguenti prescrizioni: non avvicinarsi all’abitazione e ai luoghi abitualmente da lei frequentati, di mantenersi ad una distanza di 300metri ovunque, di non comunicare con la medesima, con il marito, i figli, i genitori, i cognati, le cognate e con altre persone alla medesima legate da relazione affettiva con qualunque mezzo“. “In data odierna il Pubblico ministero ha dato altresì incarico di periziare i telefoni sequestrati all’imputato“.

E’ quanto riporta a StatoQuotidiano.it l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, legale di una 40enne di Manfredonia presunta vittima di un 65enne arrestato lo scorso 3 maggio dagli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia con l’accusa di aver perseguitato la donna, sposata, con figli, attraverso messaggi, telefonate, invio di immagini hot modificate alla stessa, al marito, e ai parenti.

“Esprimo la gratitudine della mia assistita per la attenzione prestata alla sua persona e a tutti i suoi affetti, purtroppo estremamente provati”, dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Starace.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, la donna incontrava l’uomo casualmente nella città sipontina, durante normali attività quali spesa, commissioni, e in centro.

La misura cautelare, con provvedimento a firma del Gip del Tribunale di Foggia, dr.ssa M.M. Valente, è scattata in seguito a presunte minacce di morte che l’uomo avrebbe rivolto alla donna. Donna seguita tra l’altro – per un supporto psicologico – dal dr. Luigi Esposto, Dirigente medico c/o il Centro di Salute Mentale di Manfredonia ASL/FG.