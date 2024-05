74€: è quanto spende una famiglia in Puglia per la mensa nell’anno scolastico in corso – in aumento del 6,98 % – rispetto ai circa 85€ (circa 4€ a pasto) che rappresentano la media nazionale.

La regione più costosa è la Basilicata (109€ mensili) mentre quella più economica è la Sardegna (61€ nell’infanzia e 65€ per la primaria). In Puglia, in particolare, si va dai 2€ a pasto nelle scuole di Barletta ai 5,90€ di Andria.

L’incremento rispetto alla precedente indagine, riferita al 2022/23, è stato di oltre il 3% per quanto riguarda il dato nazionale, ma le variazioni sono molto differenti a livello regionale: in Calabria si registra un aumento di oltre il 26%, mentre in Umbria la riduzione più evidente di circa il 9%.

