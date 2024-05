Manfredonia. “Soddisfazione e rammarico sono due sensazioni che si alternano leggendo e rileggendo la mia relazione di fine mandato da Sindaco di Manfredonia, che ha riscontrato i pareri positivi dei Revisori e della Corte dei Conti di Puglia. Operando sempre e solo per l’interesse ed il bene di Manfredonia e dei miei concittadini, avevamo iniziato a rimettere in piedi un Ente ed una città disperati e ridotti sul lastrico, nel pieno di una crisi economico-finanziaria, sociale e morale”.

“Lo abbiamo fatto con pochi e rudimentali strumenti a disposizione (casse in predissesto e tecnostruttura ridotta all’osso), ritrovandoci letteralmente a scalare una montagna a mani nude in piena tempesta. Ma, non ci siamo spaventati e non ci siamo persi d’animo, lavorando alacremente ogni giorno su ogni fronte, non lesinando alcuno sforzo per conseguire risultati utili al rilancio del Comune e del tessuto socio-economico di Manfredonia”.

“𝐋’𝐄𝐧𝐭𝐞 𝐡𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐭𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨”. Credo che in questa frase contenuta nella “Relazione di fine mandato” (certificata dai Revisori dei Conti con Verbale n. 103 del 2 Maggio 2024) con riferimento ad una deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia (relativamente alla capacità di gestione del Bilancio e del Piano di riequilibrio finanziario), sia racchiusa l’essenza ed il senso dell’esperienza di virtuoso governo dell’Amministrazione da me guidata da dicembre 2021 a ottobre 2023.

Per due anni con tanti sacrifici avevamo posto delle solide basi per imprimere una decisa accelerata amministrativa nel triennio successivo, i cui frutti non sarebbero tardati ad arrivare, ma qualcuno ha preferito anteporre interessi ed egoismi personali all’interesse di tutti. Orgoglioso di essere stato al servizio dei miei concittadini per due splendidi anni ed altrettanto orgoglioso di essere stato mandato a casa a testa alta per non aver ceduto a ricatti e compromessi di alcun genere.

Manfredonia, ad maiora!

Per scaricare e leggere l’intera relazione di fine mandato 👉 https://www.comune.manfredonia.fg.it/wp-content/uploads/2024/05/relazione_fine-mandato-ROTICE-29042024_signed.pdf

Ing. Gianni Rotice