Dopo Foggia, Brindisi e Ostuni prosegue il tour di “Road to Battiti”, l’evento di avvicinamento al “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. Prossime due tappe, sabato 18 maggio a Gravina in Puglia e domenica 19 maggio a Galatina.

A Gravina, sabato, in piazza Giuseppe Pelliciari, ci saranno i The Kolors, da qualche giorno in radio e negli store digitali con “Karma”, il singolo che inaugura l’Estate 2024. La nuova hit della band sarà anche al centro della campagna di Cornetto, che ha scelto “Karma” come colonna sonora degli spot pubblicitari che ci accompagneranno durante la prossima estate. Un brano double tempo fortemente ispirato dal mondo degli A-ha e di Michael Sembello, che svela un’altra sfumatura della loro palette. Dopo l’enorme successo della scorsa estate con “Italodisco” e quello di “Un ragazzo una ragazza”, il brano presentato al Festival di Sanremo 2024, The Kolors sono pronti a tornare con un brano che racconta l’estate italiana.

Domenica invece a Galatina, in piazza Dante Alighieri, ci sarà la regina indiscussa del momento, Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo con “La Noia” e grande protagonista, la scorsa settimana, all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö. Un successo inarrestabile quello dell’artista lucana, che l’ha vista infrangere record su record, macinando milioni di stream e view e raccogliendo un consenso unanime di pubblico e critica. Col brano sanremese ha ottenuto il doppio disco di platino, un risultato che segue quello dei singoli precedenti: “Ci pensiamo domani” ha dominato l’estate 2023, certificato triplo disco platino con oltre 51 milioni di streaming e 20 milioni di view, in top10 della classifica Earone dei brani più suonati dalle radio. Identitico successo per il singolo “Che t’o dico a fa’”, pubblicato ad ottobre 2023.

Una delle band italiane più amate e la cantante italiana del momento, ospiti di eccezione per “Road to Battiti”, che gode della media partnership di “Tv Sorrisi e Canzoni”, il brand punto di riferimento per gli amanti della tv e dello spettacolo, che segue tutti i momenti del tour con incontri dedicati con il pubblico e contenuti speciali sul magazine, sul sito e sui social.

Lo spettacolo avrà inizio in entrambe le date alle 18, con i dj e gli animatori della radio del sud che intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo delle interviste, che saranno realizzate sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky.

Al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione. The Kolors sabato e Angelina Mango domenica eseguiranno due canzoni per la “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate di Battiti. L’accesso al “Road to Battiti” è gratuito, come tutti gli eventi di Radio Norba, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.

Lo riporta radionorba.it