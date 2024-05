San Marco in Lamis piange la scomparsa del giovane Nicola Soccio, vittima di un incidente stradale - ph facebook

San Marco in Lamis. Una serena giornata si è trasformata in tragedia oggi pomeriggio lungo la Strada Provinciale 272, a pochi chilometri da San Marco in Lamis, nei pressi del convento di San Matteo. Un incidente stradale ha segnato drammaticamente il destino di due giovani, portando alla morte di uno di loro e lasciando l’altro gravemente ferito.

Il tragico evento ha coinvolto un’Alfa 147, l’auto su cui viaggiavano entrambi i giovani. In circostanze ancora da chiarire, il veicolo ha improvvisamente perso il controllo, sbandando violentemente prima di impattare contro un muretto nelle vicinanze. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, con l’intervento tempestivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Sul luogo dell’incidente, si è materializzata l’angoscia e la frenesia degli operatori, mentre cercavano di stabilizzare la situazione e fornire assistenza ai due giovani coinvolti.

Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi, per uno dei giovani, un 25enne originario di San Marco in Lamis, ogni aiuto è stato vano. La sua vita è stata tragicamente spezzata dall’incidente, lasciando una comunità intera sotto shock e dolore. Nel frattempo, l’altro giovane, gravemente ferito, è stato prontamente trasportato in ospedale, dove riceverà le cure necessarie nel tentativo di salvargli la vita.

La vittima si chiama Nicola Soccio, 25 anni, padre di una bambina.

La notizia della tragedia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando un’ondata di sgomento e solidarietà. Amici, parenti e conoscenti si sono ritrovati stretti nella consapevolezza di quanto fragile possa essere la vita e di quanto imprevedibile possa essere il destino.

In queste ore di dolore e smarrimento, la comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, offrendo il proprio sostegno e le proprie preghiere. Ogni perdita di vita è una ferita che lascia un’impronta indelebile nel cuore di coloro che amano, e oggi San Marco in Lamis piange la prematura scomparsa di uno dei suoi giovani.

Le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico incidente devono ancora essere chiarite, mentre le indagini delle autorità competenti sono ancora in corso.