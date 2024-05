Incidente San Marco in Lamis - Fonte: Sanmarcoinlamis.eu

Terribile incidente, questa sera, intorno alle 19.15, sulla Statale 272, sotto il Convento di San Matteo, a San Marco in Lamis.

Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata in curva. L’Alfa Romeo 147 su cui viaggiavano due persone è fuoriuscita dalla sede stradale al km 25+200.

Nell’incidente autonomo ha perso la vita un 25enne padre di una bambina, ferito gravemente l’altro occupante del mezzo.

