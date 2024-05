Francesco Marino - Ex Sindaco San Paolo di Civitate - Fonte: FoggiaToday.it

In Contrada Faugno, a San Paolo di Civitate, potrebbe sorgere un mega impianto per la produzione di biometano, a circa 3 Km dal centro abitato.

Il progetto è arrivato in Consiglio comunale lo scorso 16 aprile, ma l’opposizione ha tirato il freno a mano. La seduta straordinaria era stata convocata per discutere la richiesta di deroga agli indici urbanistici presentata dalla società proponente, la Tozzi Green Spa. Il sito individuato per la realizzazione dell’impianto, infatti, è un terreno agricolo.

Il progetto sarebbe stato presentato a fine 2023, ma i consiglieri di minoranza ne sono venuti a conoscenza solo un mese fa.

