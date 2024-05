San Severo: presentate le liste della coalizione a sostegno della candidata Sindaco Lidya Colangelo

San Severo. “Il nostro è un campo fiorito. Un campo in cui ogni fiore, per quanto diverso nel colore e nel profumo, renderà più bella la nostra città”. La candidata Sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, ha così voluto presentare la coalizione a suo sostegno per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Alla manifestazione di ieri sera, svoltasi nel comitato centrale di corso Garibaldi, hanno preso parte: Antonio Franciosi, portavoce di Alternativa Civica-La Città che vorrei; Leonardo Lallo, vice commissario vicario di Fratelli d’Italia San Severo; Pierluigi Marino, consigliere comunale di Azione; Angela Siena, coordinatrice di Italia Viva San Severo; Luca Saveriano, segretario della sezione “Giovanni Spadolini” San Severo dei Repubblicani; Gianluca Orlando, delegato della lista Prima San Severo e l’On. Fabio Di Capua.

“Ringrazio Alternativa Civica e la Città che vorrei, i primi a credere in me e che, a partire da un anno fa, hanno iniziato ad incontrarsi perché si sentivano responsabili del futuro di San Severo. Nelle ultime settimane si sono poi intensificati i dialoghi e rafforzati i rapporti con gli esponenti locali di quelli che sono tra i maggiori partiti del panorama politico italiano: da Fratelli d’Italia alla Lega, da Azione a Italia Viva fino ai Repubblicani. E poi forze civiche come San Severo 2.0. A tutti devo il mio grazie di cuore per avermi dato fiducia. La nostra non è solo una coalizione, ma una squadra di sindaci in cui ognuno sarà impegnato a dare il meglio di sé per amministrare bene la nostra città”, ha affermato Lidya Colangelo che ha poi ricordato la sua esperienza di consigliere comunale in questi ultimi cinque anni:

“Parte integrante di questo progetto nasce anche dall’esperienza politica vissuta all’interno di un gruppo consiliare, il più numeroso a Palazzo Celestini, costituito da me, Pierluigi Marino, Alessandra Spada, Giuseppe Manzaro e Rosario Di Scioscio, cementato dall’amicizia e contraddistinto dalle numerose battaglie condotte che si condensano in un lavoro costante e intenso sui temi, considerato anche che abbiamo presentato il maggior numero di interrogazioni in Consiglio comunale, incalzando l’amministrazione uscente sulle tante, troppe problematiche irrisolte a San Severo, facendo davvero opposizione. Temi che sono parte integrante del nostro progetto: sicurezza e legalità, ambiente e territorio, contrasto alla dispersione scolastica, politiche giovanili e politiche del lavoro”.

Lidya Colangelo si è poi soffermata sul programma: “Il nostro è un progetto perché ha una visione di città e obiettivi a breve, medio e lungo termine. Un progetto in cui tutte le attività amministrative devono convergere al fine di mettere il cittadino al centro dell’azione di governo. Al centro del nostro progetto c’è la famiglia che è il centro della nostra città. Solo se si parte dalla famiglia tutti i bisogni possono davvero essere affrontati nel miglior modo possibile. Un progetto fatto di persone che hanno messo la propria esperienza al servizio della città. Ecco perché siamo una squadra: perché siamo uniti dai valori della lealtà, dell’onestà, dall’amore per San Severo. Siamo un popolo che cammina, insieme. Nessuno si salva da solo e nessuno salva da solo la città. Solo se le persone si mettono insieme, con forza, responsabilità e determinazione, le cose possono cambiare. Noi siamo pronti a farlo”, ha concluso Lidya Colangelo.

Di seguito l’elenco di tutti i candidati consiglieri comunali delle 5 liste che compongono la coalizione a sostegno di Lidya Colangelo Sindaco per le elezioni Comunali dell’8 e 9 giugno.

Alternativa Civica

Bisceglie Anna Maria De Rossi

Cannito Arturo Costantino Claudio

Cappucci Michele

Capuano Pietro Luca (detto Pierluca)

Cascini Luca

Castello Vincenzo

Cataluddi Mario

Ceglia Stefania

Cicerale Antonio

Di Marco Carlo Amedeo

Di Nunzio Graziana

Franciosi Antonio

Grimaldi Chiara

Gualano Domenico

Lioce Emilio

Mariani Anna

Patano Massimiliano Egidio

Priore Maria

Ramieri Celestina

Ricci Roberto

Sacco Giovanni

Spada Alessandra

Splendido Antonio

Stratagemma Michele

Fratelli d’Italia

Alberghi Concettina

Bentivoglio Duilio Edgardo Elvidio

Bordani Matteo

Casale Grazia Nuccia

Catalano Carolina Soccorsa

Conga Leonardo

D’Alessandro Antonella

De Lallo Lucia Rita

Di Martino Manuel Ciro

Digennaro Marcello

Gambelli Francesco

La Torre Jonathan

Lallo Leonardo Francesco

Marinelli Michele Carmine Pio

Marroffino Salvatore Foggia

Matteo Maria Antonietta

Nargiso Luigi Nicola Antonio

Palletta Alessandra

Parrino Adele

Pisante Olga

Savino Bruno Salvatore Domenico Antonio

Stega Angelo

Tavaglione Massimo

Vassallo Daniela

Insieme per San Severo (Azione, Italia Viva, Partito Repubblicano)

Comes Alessia

Conte Rosa

d’Amelio Giuseppina Anna

D’Antuono Ilaria

De Santis Barbara

De Vivo Rosa

dell’Aquila Luigi

dell’Oglio Giuseppe

Florio Loredana

Fontanello Irene

Fusaro Michele

Gravina Pasquale

La Pietra Valentina Pia

Marino Pierluigi

Matarante Alfredo Ciro

Miele Rosmunda

Minò Isabella

Petruzzellis Sabrina Anna

Saracino Simone

Scimenes Francesco

Scirocco Viviana

Siena Angela Nazaria

Tempesta Wanda

Tricarico Antonio

La Città che vorrei

Agrimano Savino

Caggiano Luigi

Calcagnile Massimo

Cicerale Felicia

D’Angelo Maria Oliveta

De Stefano Luigi

D’Elia Antonella

Fabrizi Fabrizio

Florio Luciano

Francone Teresa

Manzaro Mario

Matera Rosa

Minischetti Leonardo

Modica Giuseppe

Monte Giorgia

Nardella Giuseppe

Preti Angelo

Rinaldi Luigi

Sparviero Alfonso Pio

Spedicato Teresa Mazzeo

Tardio Alfredo

Troiano Antonio

Vigilante Francesca Pia

Zicolella Nino

Prima San Severo

Beatrice Grazia

Bentivoglio Rosa

Bevilacqua Fiorina

Cartanese Lucia

Cavalli Eleonora

Dell’Oglio Armando

Di Cesare Maria Carla Anna

Di Fine Mariù Pina

Di Pumpo Rosa

Di Scioscio Rosario

Giuliani Tiziana

Manzaro Leonardo Antonio Pio

Mennella Mariangela

Nardella Michele

Orlando Marianna

Panipucci Luigi

Perrone Leonarda Eva

Pistillo Ciro Carmine

Priore Leonardo

Ruggieri Rosalba

Soriano Francesco

Stefanetti Angela

Tessano Anna Maria Antonietta

Testa Maria Antonietta

FOTOGALLERY