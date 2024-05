Manfredonia. “Conosco, per buona sorte, la normativa disciplinante la materi in questione(art. 6 della legge 8 marzo 1989,n.95,così come richiamato dal capoverso B),della circolare ministeriale n.41/2024). Ho preferito non indicare la stessa, all’interno del comunicato stampa, poiché non mi pare configuri una priorità cittadina in questa fase la citazione della normativa in questione.

Mi sono limitato, mediante la richiesta in argomento, a richiedere, in buona sostanza, la stretta osservanza di tali modalità di scelta degli scrutatori a garanzia di tutti, in primo luogo dell’elettorato che esercita il diritto di voto, ossia dell’intera comunità sipontina che designa democraticamente i propri rappresentanti“. “Cordialmente, Ugo Galli”.

Così a StatoQuotidiano.it il candidato a sindaco di Manfredonia, Ugo Galli, precisando su una nota stampa relativa al sorteggio pubblico per gli scrutatori.