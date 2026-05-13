La Procura di Foggia contesta accuse pesantissime, aggravate dalla premeditazione e dalla crudeltà, nei confronti di Tariq El Mefeddel, il 47enne marocchino accusato dell’omicidio dell’ex compagna Hayat Fatimi, la donna di 48 anni uccisa con quindici coltellate la notte del 7 agosto 2025 nel capoluogo dauno.

Per l’uomo, detenuto in carcere dall’8 agosto scorso, si profila un processo davanti alla Corte d’Assise con accuse che potrebbero portare alla condanna all’ergastolo. Nelle scorse ore i pubblici ministeri Vincenzo Maria Bafundi e Pietro Iannotta hanno notificato all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo l’impianto accusatorio, El Mefeddel avrebbe pianificato il delitto e agito con estrema violenza, colpendo ripetutamente la donna che, nonostante la fine della relazione, continuava a perseguitare. La Procura gli contesta non solo la premeditazione, ma anche l’aggravante dei motivi abietti e della crudeltà, evidenziando una “volontà di possesso” nei confronti della vittima e un intento punitivo legato alla convinzione che la donna frequentasse un altro uomo.

Hayat Fatimi viveva da anni a Foggia e lavorava come cuoca in una bisteccheria cittadina. Aveva deciso di interrompere la relazione con El Mefeddel nell’agosto del 2024, esasperata – secondo quanto emerge dagli atti – dalla gelosia ossessiva e dagli atteggiamenti aggressivi dell’uomo. Da quel momento sarebbe iniziato un lungo periodo di minacce, persecuzioni e intimidazioni.

Determinante, nell’inchiesta, è la drammatica telefonata fatta dalla donna al 113 pochi istanti prima di essere uccisa. Una richiesta disperata di aiuto mentre l’uomo la inseguiva per strada. “Mi minacciava sempre… adesso sta correndo dietro di me”, avrebbe detto la vittima all’operatore della Questura. Subito dopo, le urla e il rumore dei fendenti che hanno spezzato la sua vita.

Al momento dell’omicidio, El Mefeddel era già ricercato. Dieci giorni prima del delitto, infatti, il gip di Foggia aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per stalking. Il provvedimento, però, non era stato eseguito perché l’uomo risultava irreperibile. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe invece continuato a gravitare nei pressi dell’abitazione della donna fino alla notte dell’agguato.

Dopo il femminicidio, il 47enne si era dato alla fuga raggiungendo Roma, dove venne rintracciato e arrestato la mattina dell’8 agosto. Negli interrogatori successivi si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’inchiesta della Procura descrive mesi di persecuzioni e minacce continue. La vittima, nell’aprile 2025, si era rivolta al centro antiviolenza “Telefono Donna”, trovando il coraggio di denunciare l’ex compagno. In seguito il giudice aveva disposto prima il divieto di dimora a Foggia e successivamente il carcere.

Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti vi sarebbero anche numerosi messaggi inviati dall’indagato alla donna. Alcuni apparentemente concilianti, altri esplicitamente minacciosi. Frasi inquietanti che, secondo l’accusa, delineano con chiarezza il crescendo di ossessione culminato nell’omicidio.

In un episodio avvenuto il 31 dicembre 2024, El Mefeddel si sarebbe presentato sul posto di lavoro della vittima aggredendo un uomo intervenuto in sua difesa e minacciando apertamente Hayat Fatimi. “Se non torni con me ti ammazzo”, avrebbe ripetuto più volte nel corso dei mesi.

Ora la vicenda si avvia verso il processo. Un caso che ha profondamente scosso Foggia e riacceso il dibattito sulla tutela delle donne vittime di violenza e sui tempi di esecuzione delle misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno