(ottopagine) BENEVENTO – Dodici persone sono state rinviate a giudizio dal gup Maria Amoruso nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza su un presunto traffico illecito di alcol etilico proveniente dai Paesi dell’Est Europa e introdotto in Italia senza il pagamento delle accise. La richiesta era stata avanzata dal pm Giulio Barbato.

Il processo prenderà il via il prossimo 17 novembre davanti al Tribunale di Benevento. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando e alla commercializzazione illegale di alcol etilico.

L’inchiesta era emersa nell’aprile del 2021, quando i finanzieri scoprirono in un casolare di Faicchio alcune persone impegnate nel carico di pedane contenenti cubi da mille litri di alcol etilico su un autocarro. Durante il blitz vennero sequestrati il liquido, prodotti chimici utilizzati per la decolorazione e strumenti destinati al travaso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso intercettazioni telefoniche e analisi di dispositivi informatici e telematici, il gruppo avrebbe importato illegalmente alcol etilico dai Paesi dell’Est Europa. Il prodotto, una volta arrivato in Italia, sarebbe stato sottoposto a processi di decolorazione e confezionamento in laboratori clandestini per poi essere reimmesso sul mercato eludendo i controlli fiscali previsti per alcolici e bevande spiritose.

Nel febbraio del 2022 gli investigatori monitorarono una consegna di alcol di contrabbando fino al porto di Brindisi. In quell’occasione furono sequestrati oltre 37 mila euro in contanti, ritenuti parte del pagamento della fornitura, trovati nella disponibilità delle persone incaricate della scorta del carico.

Un mese dopo, a marzo, i finanzieri della Compagnia di Solopaca effettuarono un ulteriore sequestro a Pagani, nel Salernitano, recuperando circa 20 mila litri di alcol etilico privo della documentazione fiscale necessaria. Gli accertamenti portarono poi a un capannone industriale di Paupisi, dove furono rinvenuti altri 7 mila litri di alcol di contrabbando, oltre a sostanze chimiche e attrezzature per il filtraggio del liquido.

Le analisi eseguite sul prodotto sequestrato avrebbero inoltre rilevato tracce di alcool ter-butilico, sostanza utilizzata per la denaturazione dell’alcol destinato alla produzione di cosmetici e profumi e considerata nociva in caso di consumo alimentare. Lo riporta ottopagine.